Preta Gil anuncia volta aos palcos e vibra: 'Fui liberada'

A cantora Preta Gil fez a alegria de seus fãs e seguidores ao anunciar que irá participar da turnê Nós a Gente, que reúne Gilberto Gil e família. A artista não escondeu a emoção. Em um post através da sua conta no Instagra, Preta vibrou: "Fui liberada. “Meus amores, muito feliz com essa notícia que venho dar a vocês!!! Fui liberada pelos meus médicos a participar da turnê nacional #NósAGente e estarei nos shows do Rio, BH, São Paulo e Salvador com toda nossa #FamíliaGil!!!”, começou ela.

Logo, alguns amigos também comemoraram a notícia como Tatá Werneck, que comentou, “Que alegria Pretinha! Uhuuu”.

No último Dia dos Namorados, Preta Gil desabafou sobre a solidão após terminar o casamento com Rodrigo Godoy. “Sabe aquele ditado: antes só do que mal acompanhado? Então, foi esse sentimento que me fez escolher estar só nesse processo difícil e doloroso que estou passando, e consequentemente no Dia dos Namorados”, disparou.

