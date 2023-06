Preta Gil volta a fazer shows e se emociona: 'Vou me curar'; fotos

A cantora Preta Gil retornou aos palcos com uma dobradinha neste final de semana, em festivais. Ao lado da família Gil, no show 'Nós, A Gente', no sábado, 24, ela se apresentou no Festival Sensacional, no Parque Ecológico de Belo Horizonte, e no domingo, 25, no Festival Turá, em São Paulo.

Em BH, ela passou parte do tempo sentada, mas foi ovacionada pelo público. "Eu sou preta, Maria, mulher negra, gorda, estou me tratando de um câncer e vou me curar", disse a cantora em discurso.

Preta Gil se apresenta com a família Gil em São Paulo (Fotos: Van Campos / AgNews )

Esse carinho foi semelhante ao que recebeu em São Paulo. "Fui liberada pelos médicos para fazer as poucos, até mesmo por conta da emoção e das vulnerabilidades que eu ainda tenho", disse Preta, em entrevista ao Estadão, que atualmente faz tratamento com radioterapia.

"Deus escreve certo por linhas tortas. Voltar aos palcos faz parte do meu processo de cura. Estou recebendo, assim como na radioterapia e quimioterapia, essa dose de cura. É uma prescrição médica: voltar ao palco, estar com a familia", acrescenta.

VEJA MAIS

No show 'Nós, A Gente', Preta canta em um momento solo, 'Sinais de Fogo' e 'Vá se Benzer', mas ela também faz parte do vocal, função que divide com a sobrinha Flor Gil, a cunhada Mariá Pinkusfeld e a irmã Nara Gil.

Atualmente Preta enfrenta um tratamento contra um câncer de intestino descoberto no começo do ano.