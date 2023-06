Ex-marido de Preta Gil, Rodrigo Godoy cria perfil no OnlyFans após anunciar venda de carro de luxo

Depois de se separar de Preta Gil por ter traído a cantora, Rodrigo Godoy, ex-marido da artista, decidiu entrar para o OnlyFans. O empresário compartilhou seu perfil na plataforma de conteúdo adulto na manhã do último sábado, 24, e criou uma nova conta privada no Instagram para publicar conteúdos exclusivos para seguidores.

A biografia do perfil trancado de Rodrigo é "sou eu mesmo" e a foto escolhida por ele para ilustrar sua estreia nesse meio é um registro sem camisa segurando uma câmera. O anúncio do perfil íntimo do empresário surgiu logo após ele anunciar a venda do seu carro de luxo. Rodrigo voltou às redes sociais no último fim de semana e decidiu colocar à venda um carro avaliado em R$ 150 mil.

O ex-marido da cantora publicou fotos do veículo, uma Mercedes GLK 220, blindada e a diesel. Em uma publicação nos stories do Instagram, ele pedia que interessados entrassem em contato via inbox. O empresário está solteiro desde o fim do casamento com Preta Gil. A cantora confirmou nas redes sociais que foi traída por ele.

