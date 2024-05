Vidente oficial das estrelas deixa alerta para Tony Ramos: ‘Está bem perigosa a situação’

Chaline Grazik, a vidente oficial das estrelas, revelou na noite desta terça-feira (21/05), algumas previsões. Durante aparticipação no Chupim, na rádio Metropolitana FM, a sensitiva abriu as cartas e falou sobre o futuro de vários famosos, incluindo o do ator Tony Ramos.

“Aqui me mostra algo em oculto que ainda não surgiu, que alguém está escondendo ou que estão tentando omitir. A sensação que eu tenho é que estão tentando amenizar o sofrimento", disse.

O artista foi submetido a uma primeira cirurgia para drenas um acúmulo de sangue que se formou entre o cérebro e o crânio, na última quinta-feira (16) e, no domingo (20), passou por outra intervenção cirúrgica após apresentar novos distúrbios de coagulação com a formação de novos hematomas.

VEJA MAIS

Chaline relembrou que já havia previsto as cirurgias no artista e fez uma nova previsão. A vidente ressaltou que deseja a melhora da saúde de Tony Ramos. “A carta da cobra remete a problemas circulatórios na cabeça, sim, dando problemas. E, assim, eu vejo bastante perigo. A carta dos ratos, que fala de doença, e a carta da cobra, então, são cartas negativas”, continuou a sensitiva.

“Pode ser que ele saia do hospital e tenha uma recuperação lenta e depois tenha que voltar. Ou, pode ser que eles até tentem colocar algum tipo de stentizinho, alguma molinha assim, na cabeça, porque está bem perigoso a situação”, finalizou Chaline, para, em seguida, enviar bênçãos para a família de Tony Ramos.