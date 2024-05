Poliana Rocha, esposa de Leonardo, é levada às pressas para hospital

Poliana Rocha usou os stories de seu perfil oficial no Instagram para contar aos seguidores que foi ao hospital após se sentir mal. Atualmente, ela é seguida por quase 9 milhões de pessoas.

A influenciadora relatou que sentiu febre, dor no corpo e outros sintomas, e por isso, decidiu ir até uma unidade médica para a realização de exames.

Ela ficou com medo de ser algo grave e desde então tem se cuidado, até mel de abelha recebeu para intensificar o zelo.

"Acordei com febre e dor no corpo, como sou mega preocupada vou no hospital ver o que está acontecendo comigo", disse a esposa do cantor Leonardo.

"Um sorinho para recuperar", escreveu ainda, na legenda de uma foto em que aparece deitada, recebendo a medicação.

Poliana, então, revelou o diagnóstico que recebeu: "Graças a Deus… dengue não deu! Uma gripe forte (mas o pulmão limpo) com estresse, cansaço! Quando acabar o sorinho vou para casa! Obrigada Deus", escreveu.