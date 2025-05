Filha secreta de Freddie Mercury é revelada em nova biografia; conheça

Uma revelação bombástica sobre Freddie Mercury, vocalista da banda Queen, promete abalar os fãs do astro do rock mundial. Segundo o jornal britânico Daily Mail, Mercury teria mantido em segredo, durante toda a sua vida, a existência de uma filha biológica. A história vem à tona por meio do livro Love, Freddie, da autora e biógrafa Lesley-Ann Jones, com lançamento marcado para 5 de setembro deste ano.

Segundo a publicação, a filha, hoje com 48 anos e atuando como médica na Europa, é fruto de um relacionamento extraconjugal de Freddie com a esposa de um amigo próximo, em 1976, um ano após o sucesso global de Bohemian Rhapsody. A menina teria vivido com o pai até sua morte, em 1991, aos 45 anos, vítima de complicações decorrentes da Aids.

Segundo Jones, apenas um grupo seleto sabia da existência da criança, incluindo os pais e a irmã de Mercury, os outros integrantes da banda Queen e Mary Austin, ex-namorada e grande amiga do cantor, apontada como o amor de sua vida. A revelação, mantida em sigilo por quase cinco décadas, agora será detalhada na biografia autorizada.

"Freddie Mercury foi e é meu pai", afirma a filha no livro. "Tivemos um relacionamento muito próximo e amoroso desde o momento em que nasci até os últimos dias dele", contou.

Ainda conforme o The Mirror, embora o nome da filha não conste no testamento deixado por Mercury, um acordo legal privado garantiu apoio financeiro à jovem, sob a condição de manter sua identidade e origem em segredo. Mary Austin, que herdou metade da fortuna do cantor, teria sido uma das guardiãs desse pacto.

A filha, cuja identidade ainda não foi oficialmente divulgada, herdou os diários do pai, documentos que teriam sido fundamentais para a composição do livro Love, Freddie.