Deputado do Acre chama Vade Mecum de 'Freddie Mercury' e viraliza

O deputado estadual do Acre Whendy Lima cometeu uma gafe que viralizou na internet ao confundir o livro Vade Mecum com o cantor britânico Freddie Mercury, antigo vocalista da banda Queen. Após a gafe viralizar, o próprio perfil do deputado divulgou um clipe com a fala e parte do clipe de Freddie Mercury.

O parlamentar gravou um vídeo em que agradecia ao senador Sérgio Petecão pelo presente recebido durante uma sessão no plenário da Assembleia Legislativa. As informações foram divulgadas pelo portal Migalhas. "Senador Petecão, obrigado aí pelo Freddie Mercury. Que Deus abençoe e estamos juntos. Câmbio e desligo, valeu."

"Vade mecum" é uma expressão latina que significa "vai comigo" ou "vem comigo". No Brasil, o livro Vade Mecum é a compilações de leis, normas e regulamentos utilizados principalmente por estudantes e profissionais do Direito, como um recurso de referência rápida e portátil para auxiliar nos estudos e na prática legal.

Veja clipe do Freddie Mercury