Governo quer usar R$ 1,2 bilhão da Itaipu para abater contas de luz de vítimas no RS

O diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri, anunciou que os recursos da hidrelétrica para auxiliar o Rio Grande do Sul "já estão em andamento com o presidente Lula". Conforme Verri, os estudos estão quase concluídos na Casa Civil e envolvem cerca de R$ 1,2 bilhão.

Recentemente, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, declarou que o governo federal está elaborando uma medida provisória (MP) para reduzir a conta de luz dos habitantes do Rio Grande do Sul, utilizando o saldo da conta de comercialização de energia da usina, que fica no estado vizinho do Paraná. A proposta é empregar o excedente de Itaipu para apoiar as famílias afetadas, pelo menos durante um trimestre, a partir da restauração da energia.

No início da próxima semana, Verri viajará a Brasília para discutir o assunto com o presidente da República. O saldo da conta da usina corresponde a um excedente de R$ 1,2 bilhão.