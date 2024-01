Lula admite divergências sobre Itaipu após reunião com presidente paraguaio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou que a reunião com o presidente do Paraguai, Santiago Peña, nesta segunda-feira (15), não foi suficiente para superar as divergências entre os dois países sobre o uso da energia produzida em Itaipu. Após o encontro em Brasília, Lula afirmou que irá a Assunção para dar continuidade às negociações.

As divergências entre os países giram em torno dos valores cobrados pela eletricidade gerada em Itaipu. Os paraguaios, que vendem o excedente para o Brasil, buscam formas de aumentar a tarifa ou comercializar a energia com outros países ou empresas por valores mais altos. O tratado original expirou no ano passado com o término dos pagamentos da obra.

Peña disse que Lula precisa ir ao Paraguai

Lula expressou disposição em encontrar uma solução conjunta, destacando que o Brasil agora deve ir a Assunção. O presidente paraguaio, Peña, mencionou a necessidade de Lula visitar o Paraguai para melhorar a imagem paraguaia no Brasil.

Durante a reunião, Lula enfatizou a importância de um acordo rápido sobre o Anexo C, que contém as regras de partilha de energia. O presidente brasileiro afirmou que o Brasil tem a obrigação de contribuir para que o Paraguai utilize plenamente o potencial energético de Itaipu para seu crescimento.

Lula elogiou a competência de Peña e sugeriu uma visita conjunta à obra da Ponte da Integração, que ligará os dois países sobre o rio Paraguai, na altura de Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul. O presidente destacou o desejo de construir uma relação mais harmoniosa entre Brasil e Paraguai, enquanto Peña afirmou que a conversa foi sincera e que trabalhar com o Brasil é uma prioridade.