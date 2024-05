Mobilização no RS afeta combate ao garimpo ilegal na Amazônia

Os impactos do desastre climático no Rio Grande do Sul não afetam apenas aquela região, também atingem o combate ao garimpo ilegal em terras indígenas na Amazônia.

Um documento enviado pela Advocacia-Geral da União (AGU) ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, diz que a destinação, ao Rio Grande do Sul, de agentes das Forças Armadas, da Polícia Federal (PF), da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Força Nacional, além de viaturas e aeronaves, tem afetado as operações na Amazônia.

“Não se pode ignorar a existência de relevante fator circunstancial superveniente, qual seja, o recente evento climático extremo que atingiu o Estado do Rio Grande do Sul, a exigir intensa mobilização de efetivos de diferentes órgãos federais”, diz o documento.

A União ressalta que as ações do governo federal seguem o cronograma já previsto anteriormente e que qualquer alteração, neste momento, “pode desorganizar” uma atuação planejada em conjunto entre diferentes ministérios.

A Polícia Federal afirmou que intensificou as ações na região “com foco na descapitalização e desarticulação de grupos criminosos que lucram com a atividade da mineração ilegal”.

*(Iury Costa, estagiário, sob supervisão de Emilly Melo, repórter do Núcleo de Política)