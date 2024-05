Polícia prende mulher suspeita de jogar ácido em jovem no Paraná

Suspeita de jogar ácido na jovem Isabelly Aparecida Ferreira Moro, de 23 anos, uma mulher foi presa e encaminhada para a delegacia nesta sexta-feira (24), no Paraná, segundo informações da Polícia Militar do estado (PM-PR). A vítima está internada em estado grave após o caso, que aconteceu em Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná, na tarde de quarta-feira (22).

O Boletim de Ocorrência (BO) da corporação aponta que a abordagem da suspeita ocorreu por volta das 5h desta sexta, no pátio de um hotel. De acordo com a PM, a mulher foi localizada após acionar a polícia dizendo que estava sendo perseguida por quatro homens, mas não soube explicar o motivo.

Os policiais militares acharam a situação suspeita, questionaram a mulher se ela tinha envolvimento com o caso de Isabelly, e ela admitiu ter jogado o produto químico na vítima por ciúmes do ex-marido.

A mulher relatou aos policiais, conforme o BO, que Isabelly, supostamente, estava tendo um relacionamento com o homem, que está preso, de acordo com a polícia. Embora o delegado que investiga o caso não tenha dado detalhes sobre a suspeita, disse que a investigação deve ser concluída ainda nesta sexta-feira (24).

Jovem foi atacada com ácido

Por volta das 13h da última quarta-feira (22), Isabelly estava retornando da academia quando uma pessoa se aproximou e jogou o líquido químico na vítima. O ataque aconteceu na Alameda Padre Magno, na região central da cidade.

Segundo a polícia, Isabelly teve queimaduras no rosto, peito e na boca. A corporação ainda disse que a jovem, provavelmente, ingeriu a substância, o que pode ter agravado o quadro de saúde. Um vídeo com imagens de uma câmera de monitoramento mostra a vítima após ser atingida - ela aparece correndo em busca de ajuda.

O cabelereiro Décio Silva colocou a jovem no carro dele e a levou para o hospital. "Eu peguei a menina, coloquei no carro e levei ela no hospital. Ela não conseguia falar nada. Não conheço ela, mas espero que ela se recupere. Se Deus quiser, ela vai sair dessa", disse.

Isabelly foi encaminhada para a Santa Casa de Jacarezinho, mas transferida para o Hospital Universitário (HU) de Londrina ainda na noite de quarta. Após o ataque, uma testemunha encontrou uma sacola preta e um copo que estavam molhados. O material foi recolhido para análise.