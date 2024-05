VÍDEO: Mulher é atacada com ácido e fica gravemente ferida; vítima ainda ingeriu líquido

Uma mulher de 23 anos foi atingida por ácido enquanto voltava da academia no município de Jacarezinho, no Paraná, nesta última quarta-feira (22). Câmeras de segurança registraram a vítima, identificada como Isabelly Aparecida Ferreira Moro, caindo e pedindo ajuda de pessoas que estavam por perto. Veja!

Um homem que passava na rua no momento, identificado como Décio Silva, foi quem ajudou Isabelly. “Eu peguei a menina, coloquei no carro e levei ela no hospital. Ela não conseguia falar nada. Não conheço ela, mas espero que ela se recupere. Se Deus quiser ela vai sair dessa”, disse o barbeiro ao g1.

Devido o contato com o material corrosivo, a jovem sofreu queimaduras no rosto, no peito e na boca, segundo a Polícia Militar (PM). No momento do ataque, Isabelly ainda ingeriu uma quantidade do ácido, o que agravou o quadro de saúde dela. A jovem está internada no Hospital Universitário de Londrina (HU).

Também ao g1, o delegado Tristão Borborema, responsável pelo caso, disse que a pessoa que cometeu o crime usava uma peruca quando jogou o ácido na vítima.

“Câmeras de vigilância estão sendo checadas. O agressor usava uma peruca. Por ora, não há suspeitos”, disse Borborema.

Uma testemunha encontrou uma sacola preta e um copo, que estavam molhados, perto de onde a jovem foi atacada. O material foi recolhido e será analisado.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de oliberal.com)