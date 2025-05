Lembra dela? Ruivinha de Marte mostra transformação após ganhar 14 kg; veja o antes e depois

A influenciadora e cantora Ruivinha de Marte, de 27 anos, voltou a chamar atenção nas redes sociais ao exibir sua impressionante transformação corporal. Conhecida por seus vídeos de dança que viralizaram na internet, Anny Bergantin, nome de batismo da amazonense, compartilhou fotos mostrando sua evolução física, após ganhar 14 kg de massa corporal, indo de 46 kg para os tão desejados 60 kg.

“E VEIO AÍ OS TÃO SONHADOS 60KG! EU CONSEGUI, MDSSSSS!”, celebrou Ruivinha em publicação fixada em suas redes sociais. A influenciadora contou que a mudança foi fruto de uma rotina intensa de treinos, alimentação balanceada e muita dedicação. A transformação, segundo ela, foi mais do que estética: foi um marco de superação e fortalecimento da autoestima.

“Quando entrei nesse projeto, sabia que seria um grande desafio: comer mais do que antes, treinar com intensidade e, principalmente, fortalecer minha mente para que tudo fluísse!”, explicou a ex-participante do reality A Fazenda 14, da Record, onde participou em 2022 e foi eliminada na nona semana. Confira o antes e depois da Ruivinha de Marte:

Antes e depois. (Reprodução/Instagram)

Durante o processo, Ruivinha contou com a orientação do nutricionista Daniel Guedes. “Ele acreditou em mim e me deu a missão de sair dos meus 46 kg e chegar a 60 kg em poucos meses. Ele me ajudou a enxergar meu potencial e que posso ir cada vez mais longe!”, escreveu a influenciadora.

Com mais de 8 milhões de seguidores no Instagram, Ruivinha de Marte se prepara agora para um novo capítulo em sua trajetória: pretende seguir no universo fitness e participar de campeonatos na área. “Vem aí uma musa fitness e vários campeonatos 💪🏻😍”, brincou.