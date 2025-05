Joelma anuncia novo clipe 'Só Like' com participação dos Vingadores do Brega

A cantora Joelma gravou em Recife o clipe de “Só Like”. Inspirada no universo do Super Bowl, devido ao apelido recebido na Supercopa Rei com #JoelmaBowl, a artista surge como super heroína nas imagens.

Para participar da música, ela convidou a banda paraense Vingadores do Brega, que tem como marca se apresentar sempre vestidos de super heróis. Além da banda, Joelma também convidou a influenciadora pernambucana Gicely Rafaela para mostrar os bastidores da gravação, desde a equipe e balé até partes do clipe ainda não editado.

VEJA MAIS

Assinam a composição da música Marquinhos Maraial, Edu Luppa, Luizinho Lino e Isac Maraial — este último também é um dos compositores do sucesso "Voando Pro Pará" .

“Eu sempre quis trabalhar muito com os “Vingadores do Brega”. A gente reuniu os compositores em Recife em fevereiro e eles me mostraram essa música que simplesmente foi feita para isso”, celebra Joelma.

Com uma batida envolvente e uma produção impecável, "Só Like" promete conquistar os fãs de todas as idades, incluindo o público infantil, com sua energia contagiante e visual colorido. O clipe foi gravado no estúdio localizado na sede da cantora e foi composto com painel de led de 20m x 6m e conta também com elementos no set, incluindo um Porsche amarelo.