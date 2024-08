Show do ‘Vingadores do Brega’ viraliza e atrai atenção dos gringos: 'Latinos sabem se divertir'

A banda paraense "Vingadores do Brega" tem ganhado destaque além das fronteiras do Brasil, após um de seus vídeos nas redes sociais ultrapassar a marca de 1 milhão de visualizações. Conhecida por sua mistura vibrante de ritmos regionais com influências modernas, a banda atraiu a atenção dos gringos pela dinâmica como se apresentam no palco. Assista:

O vídeo, publicado nos Reels do Instagram, despertou a curiosidade de espectadores estrangeiros. “Como é que acabei aqui e por que não estive aqui antes, isso é ótimo”, elogiou um perfil. “Preciso disso para meu aniversário esse ano”, disse um segundo. “Latinos sabem como se divertir”, afirmou um terceiro.