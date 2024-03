Rock in Rio: relembre primeira edição do festival

A primeira edição do Rock in Rio foi em 1985, porém, ele foi idealizado em 1984 por Roberto Medina. Mesmo com essa diferença na contagem da sua estreia, em 2024 o maior festival do Brasil comemora 40 anos. Com versões em Las Vegas (EUA), Lisboa (Portugal) e Madrid (Espanha), o festival é um patrimônio cultural imaterial do Rio de Janeiro, desde 2022.

Este ano o Rock in Rio acontece entre os dias 13 e 22 de setembro de 2024.

A primeira edição do festival foi em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro, durou 10 dias e contou com 31 atrações que se apresentaram naquele que era considerado o maior palco do mundo, com 80 metros. Foram mais de 1 milhão e 380 mil espectadores.

Nas atrações do primeiro fim de semana tinha: Ney Matogrosso, Erasmo Carlos, Baby do Brasil e Pepeu Gomes, Whitesnake, Iron Maiden, Queen, Ivan Lins, Elba Ramalho, Gilberto Gil, Al Jarreau, James Taylor, George Benson, Os Paralamas do Sucesso, Lulu Santos, Blitz, The Go-Go's, Nina Hagen e Rod Stewart.

Foi uma das bandas que chamou a atenção de Nazareth Ferro. Com 26 anos na ocasião, ela passava as férias no Rio de Janeiro e aproveitou a oportunidade de assistir grandes artistas em um único dia. Nazareth literalmente foi no primeiro dia de Rock in Rio, 11 de janeiro de 1985, ou seja, ela fez parte desse momento histórico do Brasil.

“Eu estava de férias no Rio de Janeiro, então resolvi ir para o festival. Foi maravilhoso, escolhi a noite que o Freddie Mercury se apresentou com a banda dele, o Queen”, relembra.

Essa apresentação ficou marcada na história do festival, tudo porque os integrantes da Queen tiveram uma passagem tumultuada pelos bastidores. Eles fizeram 100 mil pessoas cantarem "Love of My Life", em vídeos disponíveis na web, a apresentação chega a arrepiar. Porém, outros momentos marcaram a vinda da banda ao Brasil.

Freddie Mercury protagonizou um quebra-quebra no camarim, lembrado no documentário especial sobre o festival, o "Rock in Rio - A História", do Globoplay. O repórter Amin Khader, que trabalhou nos camarins do evento em 1985, relembrou que o cantor exigiu que o corredor para seu camarim fosse liberado, ele queria trafegar sem ser incomodado, além disso, os outros artistas tinham que "se esconder" para que Freddie não os encontrasse.

"Me lembro dele chegando de helicóptero. Ele perguntou quem estava nos corredores dos camarins, porque queria aquele espaço todo livre. Pediu cinco minutos para deixar todo o corredor livre. Fiquei maluco. Neste dia eu tinha Erasmo Carlos, Elba Ramalho, Alceu Valença, Ney Matogrosso e o Queen. Cheguei no corredor e fui pedir para ninguém ficar lá. Um pedido inusitado dele, né?", comentou Amin.

Se para o repórter, o fato causou estranheza, para Nazareth Ferro, fã de Freddie Mercury o momento foi marcante e especial. “Foi um show marcante, mas eu lembro também da apresentação da Baby Consuelo, que agora é a Baby do Brasil, e de uma banda de metal, que não lembro o nome porque não sou muito ‘chegada’. Depois disso não fui mais para nenhum Rock in Rio, só fui para o primeiro. Não sei como está agora, mas na minha época foi uma experiência maravilhosa, coisa que fica na memória e não se volta mais atras”, finaliza.

O show do Queen é, até hoje, um dos mais marcantes e comentados do festival, principalmente na opinião dos fãs. Inclusive, em 2015, o Rock in Rio homenageou os 30 anos de evento trazendo a nova formação do Queen. Na ocasião, o vocalista Adam Lambert, levou fãs às lágrimas em uma apresentação especial.

Em 1985, quando o festival ainda era um projeto, Ozzy Osbourne foi o primeiro artista a assinar contrato para se apresentar.

A apresentação de Pepeu Gomes e Baby Consuelo também foi especial. No auge da fama, eles eram parceiros de vida e de música, com vários álbuns gravados. Pepeu Gomes cantou e tocou guitarra, enquanto Baby Consuelo cantava e exibia a sua barriga de seis meses de gravidez.

O cantor Cazuza também foi uma das atrações do primeiro Rock in Rio. Na ocasião, ele ainda era vocalista do Barão Vermelho. No setlist da apresentação tinha “Maior Abandonado”, “Todo Amor Que Houver Nessa Vida”, “Bete Balanço”, “Mal Nenhum”, “Por Que A Gente É Assim?” e “Pro Dia Nascer Feliz”.

Mesmo que vários artistas tenham marcado as suas apresentações, Ney Matogrosso foi o mais mais. O cantor simplesmente inaugurou o palco do Rock in Rio, ele foi a primeira atração do festival. Porém, seu talento não se sobrepôs aos ataques do público. No doc "Rock in Rio - A História", ele revelou que “começaram a jogar ovos cozidos”.

“Eram centenas de milhares de pessoas. Umas 10 pessoas começaram a jogar ovos cozidos, com a casca. E eu chutava de volta em cima deles. Eu que não vou levar desaforo, né? Queria estar representando um pensamento dentro daquilo”, lembrou.

EDIÇÃO 2024

Fazendo história, o tão aguardado Rock in Rio 2024 terá a presença da lendária Mariah Carey. Ela retorna ao Brasil após mais de uma década. Sua apresentação está programada para o dia 22 de setembro, no Palco Sunset.

O dia 20 será marcado por um tema especial: “Dia Delas”. No line-up tem: Cyndi Lauper, Tayla e Alison Wonderland.

Para este ano ainda tem: Travis Scott, Matuê com participação de Wiu e Teto, Imagine Dragons, Onerepublic, Zara Larsson, Lulu Santos, Ed Sheeran, Charlie Puth, Joss Stone, Jão, Gloria Groove, Katy Perry, Ivete Sangalo, Iza, Gloria Gaynor, Luedji Luna convida Tássia Reis e Xênia França, Angélique Kidjo, Shawn Mendes e Ne-Yo.