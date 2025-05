‘Lance de Escola – O Musical’ retrata os desafios de Kysha e Mine em sessão única em Belém

Belém recebe a nova temporada de “Lance de Escola – O Musical”, a turnê infantojuvenil que chega neste sábado (24), no Teatro IT Belém, com sessão única às 17h. Os ingressos já estão à venda.

Com o roteiro “Das aulas ao verão: uma nova diversão”, o elenco formado pela dupla Kysha e Mine, Stefan Baby, Fidelisx e Argentino ganha novos personagens. Evy, Jin Min e Russin chegam para completar a diversão e viver aventuras inéditas com o grupo de amigos em um acampamento de verão. A direção é de Bruno Chiari, com direção musical de Umberto Tavares e Jefferson Junior, renomados nomes da indústria fonográfica.

Kysha e Mine, fenômenos da web, embarcam neste espetáculo em uma viagem para o Saturno Camp, um acampamento recheado de surpresas, novas amizades e reviravoltas. Kysha se vê envolvida com Jin Min, enquanto Mine reencontra Fidelisx, um amor do passado. Mas a história não será tão simples: Stefan e Evy farão de tudo para atrapalhar os romances. Entre desafios, sentimentos à flor da pele e dilemas típicos da adolescência, Kysha e Mine precisarão descobrir o que realmente importa.

VEJA MAIS

"É a primeira vez que a gente vai para Belém e eu tenho certeza de que vai ser maravilhoso. O pessoal de Belém já tem uma energia incrível pela internet. Ou seja, a gente já recebe esse carinho deles online, e receber isso pessoalmente vai ser, com certeza, dez vezes melhor. Espero muito superar as expectativas do pessoal de Belém, sabe? Com o show, com as fotos, com o contato pessoalmente. Vai ser incrível. Então é isso, Belém: aguardem a gente, que vai ser tudo. Eu não vejo a hora de ver vocês, de abraçar vocês, de ver seus rostinhos pessoalmente. Um beijo pra vocês e até mais”, conta Kysha.

Com mais de 150 milhões de plays, o projeto “Lance de Escola” também é sucesso no YouTube. O formato pioneiro na plataforma reúne videoclipes e lançamentos de músicas inéditas com performances dançantes do elenco. A segunda temporada, com 13 episódios, estreou em janeiro, e diversos vídeos alcançaram o primeiro lugar no YouTube. O lançamento ainda ganhou uma sessão especial em uma sala de cinema no Rio de Janeiro.

“Eu nunca fui pra Belém, estou superfeliz em fazer um show aí. A energia do público já é incrível na internet, e vai ser em dobro no show. Espero muito ver vocês pessoalmente. Vambora pra Belém. Uhuu!”, pontua Mine.

Agende-se

Data: Sábado, 24

Hora: 17h

Local: Teatro IT Belém – Av. Senador Lemos, 3153 – Sacramenta, Belém – PA