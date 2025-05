Amazon Music Festival traz MC Cabelinho e grandes nomes do trap nacional a Belém

Neste sábado (24), Belém recebe a quarta edição do Amazon Music Festival. O evento proporciona uma experiência potente ao reunir os maiores nomes do trap nacional em um só palco, trazendo para a capital paraense: MC Cabelinho, Poze do Rodo, Orochi, Tribo da Periferia e Oruam.

O Amazon Music Festival será realizado no estacionamento do Mangueirão, prometendo uma noite de música, cultura urbana e muita energia. Neste ano, além de um line-up de peso, o público poderá curtir uma verdadeira imersão na cena, com Espaço Game, Área de Tattoo e a lojinha oficial do evento. Estão disponíveis dois setores para venda: Área Premium e Camarotes.

MC Cabelinho, Poze do Rodo, Orochi e Oruam já participaram de outras edições do festival e retornam após pedidos do público. Quem faz sua estreia este ano é a Tribo da Periferia. Formada por uma dupla de rap de Brasília, Distrito Federal, a Tribo da Periferia é integrada por Look e DuckJay. Com oito álbuns lançados e dois discos de platina, a dupla está junta desde 2011.

Retornando ao Amazon Music Festival, MC Cabelinho chega após um ano de ascensão profissional. O multiartista, além de se consolidar na música, também trilha carreira como ator e apresentador de produtos na Rede Globo.

“Estou em um momento bom, feliz. Eu comecei a rimar e cantar quando era menor, lá nos bailes do PPG. De lá pra cá, foi muita luta até algumas portas começarem a se abrir. Hoje, tenho meu lugar na cena do trap, tenho meus trampos como ator, e sei da minha responsabilidade. Sei que tem muitos jovens da favela que se inspiram em mim. Isso me traz uma satisfação imensa”, disse Cabelinho.

Recentemente, o artista lançou o filme “Confia: Sonho de Cria”, disponível no Globoplay. Na comédia romântica protagonizada por ele e pela cantora Malía, Cabelinho vive Nando, um jovem morador do PPG – conjunto de favelas formado pelos morros do Pavão, Pavãozinho e Cantagalo, onde ele foi criado – que trabalha como entregador em uma lanchonete de Copacabana. Nando sonha em ser uma estrela do trap, mas não tem muitas oportunidades. É quando conhece Jaque (Malía), uma jovem que acredita no seu potencial e decide, à sua maneira, lançá-lo como artista.

Além disso, MC Cabelinho já comandou o programa TVZ, no Multishow, e atuou nas novelas globais “Amor de Mãe” e “Vai Na Fé”, além de outros projetos audiovisuais da emissora, como “Os Outros” e “Hoje é Dia das Crianças”.

“Cantar, fazer música... eu vivo pra isso desde pequeno. E descobri um novo lado meu atuando também. São maneiras diferentes de fazer arte, mas ambas me trazem prazer. Tem alguns tipos de personagens que eu gostaria de interpretar e lugares onde gostaria de tocar, e estou trabalhando e estudando pra alcançar esses espaços”, pontua Cabelinho.

A nova turnê musical do artista, “Não Sou Santo, Mas Não Sou Bandido Tour”, ganhou o Brasil este ano. Sua estreia foi em rede nacional, por meio do projeto "Música no Verão", da Globo, apresentado por Kenya Sade.

No Pará, MC Cabelinho conta com um mercado sempre de portas abertas para suas apresentações. O público local marca presença em seus shows, e, por conta dessa identificação, ele é um nome constante no line-up do Amazon Music Festival.

“Eu amo o Pará e todo o Norte do Brasil. Amo o calor do público, que é sempre muito participativo e caloroso, pula e aproveita muito. Sempre fui recebido com muito carinho e, quando volto, já fico ansioso pensando na próxima vez que vou conseguir estar nessa terra maravilhosa”, pontua Cabelinho.

Com canções que marcam sua trajetória de sucesso, ele conta que alguns dos seus hits se tornaram pontes com o público, por isso sempre estão presentes em seu repertório: “X1, Carta Aberta... são muitas músicas pelas quais o público tem um carinho especial. “É um prazer surreal estar em cima do palco e ver as pessoas cantando comigo, se identificando, se emocionando. Esse bagulho não tem preço.”

“X1” é um dos maiores singles da carreira de Cabelinho. Lançada no YouTube há três anos, a música soma mais de 364 milhões de visualizações. O smash hit faz parte do terceiro álbum do artista carioca, “Little Hair”, de 2021, e traz à tona o estilo ostentação. O título da faixa faz referência ao carro de luxo BMW X1.

Já “Carta Aberta”, lançada há um ano, acumula 113 milhões de visualizações no canal do artista. A composição, assinada por ele, faz uma série de críticas e denúncias à sociedade, com um clipe que aborda temas como falta de empatia, racismo, ódio na internet e a fama.

Mesmo abordando temas mais reflexivos em suas canções, MC Cabelinho também canta sobre o amor. Em seu último trabalho, “Não Sou Santo, Mas Não Sou Bandido”, ele apresenta letras que falam sobre a pressão e as decepções vividas pelo seu eu lírico – mostrando um lado vulnerável e desiludido, raramente exposto em suas composições.

“Não sei dizer se o amor é meu tema preferido... acho arriscado falar que é o preferido (risos), mas eu gosto muito de cantar sobre experiências amorosas”, finaliza o artista.

Agende-se

Data: hoje, 24

Hora: 21h

Local: estacionamento do Mangueirão - Rod. Augusto Montenegro, s/n - Km 03 - Mangueirão, Belém - PA