MC Cabelinho mostra obra em mansão e piscina com seu nome

MC Cabelinho mostrou a obra que está fazendo em sua mansão, no Recreio, na Zona Oeste do Rio. O funkeiro mandou colocar o nome "Litter hair" (cabelinho em inglês) no fundo da piscina que está construindo no quintal do casarão.

Segundo o funkeiro, ele venceu na vida. "A obra do pai está fluindo. Mandei colocar meu nome no fundo da piscina. Nós trabalha para isso aí, marolar mesmo. Litter hair. Vai tomar no #$, vai se $#%&#", disse ele através das suas redes sociais.

Vale destacar que a casa é a mesma onde o cantor morava com a namorada, a atriz Bella Campos, que terminou o relacionamento com ele em agosto após vir à tona uma traição de Cabelinho.