MC Cabelinho surge abatido após término com Bella Campos

Depois de MC Daniel sofrer após o término com Mel Maia, outro MC que está passando pelo luto no amor é o Cabelinho. O cantor foi acusado de trair a atriz com uma ex-affair de Belo Horizonte. Segundo informações do colunista Leo Dias, MC Cabelinho está seguindo sua agenda de trabalhos. Contudo, segue bem abatido. Com um show para realizar no festival The Town, em São Paulo, neste sábado, 2, o artista está tentando seguir a vida. Mas, segundo pessoas próximas ao artista, não está sendo um momento nada fácil.

Nas redes sociais, alguns seguidores comentaram a fase de luto do MC e não perdoam a atitude dele com Bella Campos. “Abatido, imagina a pessoa que foi traída? É adulto, deveria ter pensado nas consequências”, disparou um seguidor. “Ele sabe que perdeu um mulherão, a menina era fiel e amava ele”, pontuou outro seguidor.

