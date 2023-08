Bella Campos oficializa termino com MC Cabelinho e confirma traição

Em um comunicado divulgado por meio das redes sociais, Bella Campos se pronunciou, na segunda-feira (29), sobre os recentes rumores de traição envolvendo MC Cabelinho. A jovem confirma a infidelidade e disse que não estão mais juntos.

As informações foram postadas nos stories do instagram. Bella ainda criticou a disparidade entre homens e mulheres no tratamento diante comportamentos questionáveis. "Como não tivemos nenhuma mensagem dele falando sobre o ocorrido, eu me proponho a confirmar aqui que não estamos mais namorando em função dos motivos óbvios", afirmou no pronunciamento.

A atriz enfatizou que essa decisão também é em consideração aos fãs e seguidores que acompanhavam o relacionamento, e para fornecer uma voz às mulheres que podem estar enfrentando situações semelhantes: "Faço isso em respeito a todos que nos acompanhavam e tinham carinho por nós, faço isso por todos que já passaram por isso e não tiveram a oportunidade de se manifestar."

Finalizando sua declaração, Bella apresentou seus planos e objetivos pessoais, destacando o que está técnico em sua carreira e novos projetos profissionais: "Neste momento, estou em uma viagem de trabalho, iniciando um novo projeto, e é onde vou canalizar minha energia e foco. "

(Redes socais / @bellacampox)