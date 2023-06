MC Cabelinho faz show no próximo sábado em Belém

Casamento

Vitório e Amanda Lima Depra casaram em uma belíssima cerimônia na capital paraense. (Tsuyoshi Iwabuchi)

MUITOS LIKES

Wedding

Micaele e João Paulo Lopes casaram em uma linda cerimônia, em Belém. (Yan Coimbra)

15 anos

Vera Nogueira, fila de Rodrigo e Ursula Nogueira, vai ganhar uma linda desta de 15 anos, na próxima quarta-feira, dia 7, em Belém. O styling da foto foi de Diogo Carneiro. (Iwabuch)

Comemoração

Emanuele Godoy, filha de Patricia e Manuel Godoy, comemora 15 anos, no dia 7 de junho, na One Hall, em Belém. (Blur Fotografia)

Sucesso

O advogado Francelino Neto está comemorando 15 anos na área criminal no mercado jurídico paraense. (Divulgação)

Festival

MC Cabelinho, o Hugo da novela “Vai na Fé”, será uma das atrações do Amazon Music Festival, no Estacionamento do Mangueirão, nos dias 9 e 10 de junho, em Belém. (Divulgação)

Círio 2023

A primeira dama do Brasil, Janja Silva, aceitou o convite da cantora Fafá de Belém e vai estar novamente na Varanda de Nazaré, no Círio 2023. (Reprodução Facebook)

Cartaz do Círio

O cartaz do Círio 2023 apresenta uma composição rica em elementos. Em primeiro plano, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré aparece em destaque. Em seguida, a base modelada em 3D simboliza a solidez das crenças. Na sequência, a cruz, acima da Imagem da Virgem de Nazaré, representa o sacrifício, o ato de amor supremo de Jesus Cristo pela humanidade.

Concurso

Expressar emoções de olhares conectados à sustentabilidade. Esse é um dos objetivos da 4ª edição do Concurso Cultural “Orgulho de crescer com a natureza à nossa volta”, promovido pela Mineração Rio do Norte (MRN). As inscrições seguem até o dia 27. Nas modalidades Desenho e Fotografia, podem participar crianças, jovens e adultos dos municípios de Oriximiná, Faro e Terra Santa, no oeste do Pará.

Prêmio

Os vencedores da primeira edição Prêmio Amazônia de Música serão conhecidos nesta terça-feira, 6, no Theatro da Paz, em Belém. A cerimônia terá show da cantora Fafá de Belém. A realização da premiação é da Oriente Multiproduções, com patrocínio da Equatorial Para, via Lei Semear do Governo do Estado.

Autoconhecimento

A terapeuta Carmen Sisnando e o Dr. Darlinton Fonseca, especialista em Medicina Estética e Transplante Capilar, inauguraram o Espaço Systemic, no novíssimo Ed. City Office, na Conselheiro Furtado. A nova unidade é indicada para o desenvolvimento da autoestima e do autoconhecimento.

Advocacia

Os advogados Alberto Sogayar e Ana Beatriz Alcântara estão juntos em um novíssimo escritório, com sede em São Paulo e braço em Belém. As portas do Sogayar & Alcântara já estão abertas, no coração do Itaim Bibi. Em Belém, operarão por meio do escritório Leônidas Alcântara.