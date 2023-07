Mc Cabelinho promove campeonato para atletas de comunidades do Rio com mais de R$ 20 mil em prêmios

MC Cabelinho promoveu no último domingo, 02, a primeira edição da Copa Cabelinho das Favelas. O torneio beneficente de jiu-jitsu que ocorreu no Velódromo do Rio de Janeiro, no Parque Olímpico da Barra.

O artista chegou ao evento ao lado da namorada Bella Campos. Ele foi o responsável por colocar as medalhas nos ganhadores. Foram cerca de 1.500 competidores, divididos em categorias de disputa por peso, idade e faixa. O torneio ofereceu mais de R$ 20 mil em prêmios.

O ingresso do evento foi 1kg de alimento não perecível como doação, que foi recolhida pela CUFA (Central Única das Favelas).

Nascido e criado no conjunto de favelas Pavão-Pavãozinho-Cantagalo (PPG), na Zona Sul do Rio, Cabelinho encontrou sua vocação na música e há dois anos, começou a treinar jiu-jítsu na Academia Fernando Tererê, de onde já foram revelados diversos lutadores reconhecidos mundialmente. O cantor equilibra a intensa agenda de shows, gravações da novela e sessões no estúdio com ao menos três treinos na semana.

“O Jiu-Jitsu se tornou para mim algo quase sagrado. Me traz disciplina, atenção e foco. Poder compartilhar esses ensinamentos e benefícios com pessoas, que muitas vezes não tem oportunidades, é muito importante pra mim. Sem contar que reunir e acompanhar as lutas é muito maneiro! O pessoal não foi para brincadeira, não.”, declara MC Cabelinho.