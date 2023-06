Bella Campos e MC Cabelinho 'grávidos'? Web reage a postagem do casal no Dia dos Namorados

No Dia dos Namorados, Bella Campos e MC Cabelinho resolveram mexer com o coração dos fãs. Nesta segunda-feira, 12, o cantor se declarou para a namorada com uma postagem repleta de fotos e vídeos, entre eles tinha a foto de um tênis de criança.

E Bella resolveu postar nos stories do seu perfil também uma foto com o tênis pequeno na mães.

Os fãs logo especularam que o casal está esperando um bebê. Será?

Nos comentários das fotos dos famosos em homenagem ao Dia dos Namorados, os internautas questionaram a chegada de um filho, mas eles não confirmaram nada.

Para quem não lembra, Cabelinho realizou vasectomia no fim de 2022, o que o impossibilita de ter filhos. O procedimento cirúrgico interrompe a circulação dos espermatozóides produzidos pelos testículos.Porém, o procedimento é reversível e ele chegou a informar que iria fazer isso, para construir uma família com Bella.

“Já conversamos sobre filho. Eu sou um menino ‘vasectomizado’. Quando decidirmos que é a hora, eu reverto”, disse o cantor em entrevista ao IG.