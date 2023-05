MC Cabelinho e Bella Campos se beijam em cena de 'Vai Na Fé' e fãs comemoram nas redes sociais

Namorados na vida real, MC Cabelinho e Bella Campos agora também estão juntos na novela "Vai Na Fé", exibida pela Globo no horário das 19h40. A união dos personagens Hugo e Jenifer - vividos pelo casal na trama - animou os fãs, que comemoraram o primeiro beijo do grafiteiro e da estudante de Direito, no capítulo de terça-feira (9).

No twitter, os fãs do casal gostaram da cena, responsável por marcar a aproximação de Hugo e Jenifer na novela. No folhetim, o personagem de Cabelinho decidiu largar o mundo do tráfico e, com o apoio da estudante e do pastor Miguel (Adriano Canider), começou a dar aulas de desenho na igreja de Piedade.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)