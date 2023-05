Vai Na Fé: Bruna descobre que Rafa é filho de Theo

Na novela "Vai Na Fé", exibida pela Globo, Rafa (Caio Manhente) convida Kate (Clara Moneke) para um jantar em família, com o objetivo de apresentar a sogra, Bruna (Carla Cristina Cardoso), para Clara (Regiane Alves), mãe dele. Tudo ocorria conforme os planos do casal até o momento em que a vendedora descobre que o estudante é filho de Theo (Emilio Dantas) e pede explicações à filha.

Mesmo com receio, a ex de Hugo (MC Cabelinho) aceita o convite do namorado e Bruna fica animada com a possibilidade de conhecer a família de Rafa. Ao chegar no local, a amiga de Sol (Sheron Menezzes) descobre que a filha se apresentou ao garoto como "Katia" e acha a atitude estranha, mas não contesta na frente do garoto e de Clara.

O problema começa durante uma conversa da mãe de Bruna e da sogra de Kate, quando a ex-modelo conta que já foi até Piedade, onde as duas moram. Assim que Clara termina de falar, a vendedora lembra do momento e reconhece que a ricaça é a esposa de Theo.

Ao perceber que a mãe pode falar do seu antigo caso com Theo, Kate fica desesperada e arranja uma desculpa para falar com ela a sós. "Se explica, Kate Cristina! Aliás, por que essa palhaçada de Kátia? Você está namorando o filho do teu ex-amante?", indaga.

"Eu conheci o Rafa no Icaes, a gente se deu bem de cara. Só depois eu descobri que ele é filho do Theo. O Rafa não suporta o pai, nem quer deixar ele me conhecer. E eu amo o Rafa de verdade. Por favor, mãe, não fala nada. Não acaba com essa noite que é pra ser sobre a gente. Não deixa o Theo estragar minha felicidade de novo", pede a jovem, que consegue o apoio de Bruna.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)