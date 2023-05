Vai Na Fé: Clara se declara para Helena

Na novela "Vai Na Fé", exibida pela Globo, o clima de romance aumenta entre Clara (Regiane Alves) e Helena (Priscila Sztejnman). As duas se beijaram no capítulo do último dia 29 e, desde então, a mãe de Rafa (Caio Manhente) percebeu que o sentimento pela personal trainer vai além da amizade.

Tudo acontece quando a dupla está na academia e Clara começa a falar sobre a forma como Theo (Emilio Dantas) age no casamento, o que a deixa decepcionada. "Por que ele não pode ser gentil? Carinhoso? Eu sei que é o jeito dele ser mais intenso, eu aceito, até gosto às vezes, mas eu não posso querer outras coisas agora?”, desabafa a ex-modelo.

Helena, que está começando a ficar interessada na mãe de Rafa, fica incomodada e recomenda que a dona de casa procure outra profissional para acompanhá-la nos treinos da academia.

Desesperada, a esposa de Theo reforça que não quer ir atrás de outro personal trainer e aproveita para abrir o coração e falar sobre os sentimentos ainda confusos que tem por Helena.

"Não faz isso. Eu conto os segundos para a gente se encontrar. É sempre a melhor parte da minha semana", declara-se Clara.

A profissional afirma que o sentimento é recíproco, mas que tem medo de se envolver e acabar saindo machucada, já que a ex-modelo ainda não entende o que sente.

"Eu não sei o que eu sinto... ainda. É tudo muito confuso. Só sei que é gostoso e feliz estar aqui. Eu não quero que você saia da minha vida. Por favor", responde a mãe de Rafa.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)