Vai Na Fé: 'Achei que fosse te perder', diz Sol a Ben após o advogado salvar família de assalto

Na novela "Vai Na Fé", exibida pela Globo, Sol (Sheron Menezzes) se desesperou ao ver Ben (Samuel de Assis) intervir em um assalto para salvar a irmã e a mãe, que estão de passagem pelo Brasil. A dançarina da banda de Lui Lorenzo (José Loreto) presenciou toda a ação e se preocupou com o risco que ex-namorado e pai de Jenifer (Bella Campos) correu.

Tudo acontece no restaurante onde Ben, a mãe e a irmã dele iriam almoçar e conhecer a família de Jenifer, filha do advogado com a backing vocal de Lui. Enquanto aguarda a neta e os outros os familiares, Simone (Cácia Goulart) é surpreendida com uma dupla de assaltantes que invadem o local, a tornando sua refém.

O ex de Lumiar (Carolina Dieckmann) é informado que a mãe está presa no local, sendo ameaçada com uma arma, e decide agir, furando o bloqueio da polícia para negociar com os criminosos.

“Sou advogado e posso defender vocês, mas, para isso, vocês têm que colaborar. Ninguém vai morrer, e estou aqui para garantir isso", diz Ben.

Após conversar, Ben consegue convencer os assaltantes, que livram Simone e colocam o advogado como refém. O amigo de Simas (Marcos Veras) pede que os criminosos liberem os reféns para depois defendê-los na delegacia.

Sol observa tudo do lado de fora do restaurante enquanto vê os reféns, entre eles seu ex-amor, Ben, serem liberados. Ao abraçar o pai de Jenifer, a dançarina não consegue conter a emoção e o alívio em saber que ele está bem.

“Eu achei que fosse te perder!”, desabafa Sol.

