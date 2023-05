O que é 'testamento vital'? Entenda o pedido feito por Dora, na novela 'Vai Na Fé'

Na novela "Vai Na Fé", exibida pela Globo, Dora (Claudia Ohana) descobriu que está com um câncer em estágio avançado. Após ouvir do médico que não há cura, a terapêuta holística pediu ajuda de Ben (Samuel de Assis), advogado e ex-genro dela, para que ele prepare um "testamento vital" - documento que constará as suas vontades quando a doença estiver no estágio final.

O que é testamento vital?

O testamento vital, produzido por um advogado ou no cartório, é um documento em que a pessoa define quais cuidados e procedimentos médicos deverão realizados ou não, caso ela seja acometida de doença, que, em um grau avançado, a impeça de expressar sua vontade.

Segundo Deryck Amaral da Costa, bacharel em direito pela UFPA e assessor administrativo da Defensoria Pública do Estado do Pará, a documentação pode ser solicitada a partir dos 18 anos e o valor dependerá de cada profissional e local.

Em São Paulo, no ano passado, o testamento era estimado em R$ 512,00, segundo a Associação dos Notários e Registradores do Estado de São Paulo (ANOREG/SP).

Quais dados são solicitados para o testamento vital?

A pessoa deve apresentar o número do registro geral (RG) e o cadastro de pessoa física (CPF). pessoas. "Além disso, é importante que a pessoa esteja com todas suas faculdades mentais, sem nenhum tipo de limitação na sua capacidade psíquica no momento da declaração do documento", explica.

Segundo o assessor, o documento pode ser invalidado caso algum familiar ou outra pessoa próxima consiga comprovar que o testador não estava em sua capacidade plena ao solicitar o testamento. Além disso, os médicos podem considerar procedimentos, caso estes não estejam citados no documento produzido pelo advogado, que, na novela, trata-se de Benjamim.

Testamento vital e a legislação

No Brasil, ainda não há uma legislação específica que regulamente e garanta segurança jurídica ao documento. Atualmente, são utilizados os príncipios da Constituição Federal para tornar o testamento aceitável: a dignidade da pessoa humana, a autonomia privada e a proibição constitucional de tratamento desumano, todos presentes nos incisos do Art.5º da CF.

"O direito brasileiro quando não indica uma forma adequada para um tipo de documento, entende-se que é de maneira livre, isto é, de maneira não solene. Mas é recomendável que o escritor do documento siga uma certa formalidade, aproximando-se, de maneira análoga, aos dispositivos sobre testamento no Código Civil", observa Deryck.

