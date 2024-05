Estúdios de tatuagem de Belém realizam evento ‘Sorry, Momy’ para o Dia das Mães

Os estúdios de tatuagem Casarão Ink Tattoo e Paulo Tattoo organizam a 1ª edição do evento “Sorry, Momy! Flash Tattoo”, que vai ocorrer a partir de hoje, 3, até amanhã, 4. Para celebrar o Dia das Mães, a programação será realizada na rua Aristides Lobo, em Belém, e promete entregar várias promoções em tatuagens de diferentes tamanhos e estilos e descontos em joias para piercings, opções diferentes de presentes para as mães. Estarão presentes dez tatuadores, incluindo profissionais convidados para esta edição.

Como parte das promoções, um integrante de um grupo de amigos será presenteado com uma tatuagem de R$ 200,00. Se três pessoas se tatuarem no evento e levarem um quarto amigo, esta quarta pessoa ganha uma tattoo. Outra opção que estará disponível ao público é a dinâmica chamada “tattoo ball”, uma máquina com fichas que sorteia tatuagens de diferentes valores e tamanhos.

Próximo do Dia das Mães, comemorado no segundo domingo de maio no Brasil e em muitos países, a edição de estreia do evento oferecerá, além das artes, uma festa comandada pelos DJ’s Eddie e The Black, além da venda de comidas e bebidas durante os dois dias do “Sorry, Momy!”. A fundadora do Casarão, Yanna Ribeiro, afirma que o evento significa uma inovação. “A tatuagem hoje é um presente que vai ficar para a vida inteira na vida de alguém. Pode ser algo simbólico, uma homenagem para a mãe, a avó, alguém que já se foi, uma forma de eternizar alguém especial. É um estilo de vida, já faz parte de nós, que está sendo mais aceito. Presentear e homenagear com tatuagens é um presente que vai marcar a vida de alguém, de fato”, garante Yanna.

O público poderá escolher tatuagens e participar de promoções (Divulgação/ Casarão Ink)

Sobre o Casarão ink Studio

Fundado pela piercer e modificadora corporal Yanna Ribeiro e outros três amigos, o Casarão surgiu em 2016, em Belém do Pará. Durante os oito anos de existência, o empreendimento voltado para tatuagens já realizou campanhas beneficentes como troca de tatuagens por brinquedos para doação em comunidades e coberturas de cicatrizes em mulheres. Além disso, o espaço realiza o “Flash Girl”, que já está na sua 6ª edição, um evento de tatuagens somente com tatuadoras convidadas e repleto de promoções para o público.

Sobre o Paulo Tattoo Studio

Fundado no início dos anos 80, em Belém, o Paulo Tattoo Studio é uma referência na região norte do Brasil em tatuagens exclusivas e criativas. Ao longo dos anos, o estúdio cresceu e se tornou um dos mais renomados localmente. Este ano, está sob nova direção, liderada por Paula Garcia, e conta com uma equipe de seis tatuadores altamente qualificados realizando projetos autorais: Lohane Takeda, Rito de Cássio, Aquarius Ilustrações, Marconiink, Fernanda Nery e Ledtattoo.

Serviço

Flash Mommy

Local: Studio Paulo Tattoo;

Endereço: rua Aristides Lobo, 1036;

Dias: sexta-feira (3) e sábado (4);

Horário: 10 às 20 horas;

Convidados: Lohane Takeda, Luís (Led Tattoo), Marconi, Andresa (Aquarius ilustração), Fernanda Nery, Rito de Cássio, Nery, Kisa, Nayla e Lex;

Contato: 984020595 – assessoria do evento (Juliana Maia).

Instagram dos studios: @paulotattoostudio e @casaraoink