Homem tatua o rosto com símbolos da marca Louis Vuitton e viraliza

Homenagens costumam comover as pessoas, mas o que um homem fez à marca Louis Vuitton vem causando alvoroço na internet. O homem tatuou o rosto com vários símbolos e as iniciais da grife francesa, marcando de maneira definitiva a pele na região do maxilar, testa e sobrancelhas. Até mesmo o tatuador, que publicou o resultado do trabalho nas redes sociais, vem sendo questionado pelos internautas.

VEJA MAIS

O conteúdo compartilhado pelo tatuador viralizou nas redes sociais, somando mais de 1.4 milhão de visualizações, e atraiu comentários. “Ele tem que nos dizer o significado por trás da tatuagem?”, questionou um internauta no Instagram. Outros internautas começaram a questionar a sanidade mental do homem: "Do jeitinho que a clínica psiquiátrica gosta"; "Ele está bem? Já foi internado?".

O próprio tatuador não ficou de fora das críticas. Muitos comentários sugerem que ele deveria ter se negado a fazer o trabalho: "Onde está a ética?"; “O tatuador ‘artista’ deveria ter se negado a fazer isso”, opinou outro usuário.