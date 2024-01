Cachorro invade transmissão ao vivo da TV Globo e rouba a cena; vídeo

Na manhã da segunda-feira (15), uma transmissão ao vivo do Bom Dia Santa Catarina, da TV Globo, foi interrompida por um convidado inusitado: um cachorro. O animal invadiu a câmera e pediu carinho ao repórter Deivid Morona. O repórter estava no local para falar sobre um bloqueio no acesso a Capivari de Baixo, no litoral de Santa Catarina, quando o animal apareceu. "Gente, desculpa! A gente tá parado aqui para fazer uma entrada ao vivo e esse carinha aqui... Olha só, dá licença, cara! [risos] Ele não deixa a gente passar as informações aqui. Quer me dar um abraço, eu tô todo sujo", disse o repórter. Veja:

A presença do cachorro fez com que Morona perdesse a concentração e não conseguisse repassar as informações sobre o bloqueio no trânsito. "Eu posso voltar depois? Aqui tá difícil passar a informação", pediu.

Os apresentadores do programa, Duda Demeneck e Douglas Márcio, concordaram com o pedido. No entanto, o repórter logo retomou a transmissão, dessa vez, enquanto fazia carinho no cachorro.

A cena foi compartilhada nas redes sociais e rapidamente viralizou. Os internautas se divertiram com a fofura do cachorro e elogiaram a atitude do repórter, que não deixou o animal de lado mesmo com a transmissão ao vivo.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)