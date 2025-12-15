Córrego transborda e peixes vão parar em avenida durante temporal

Durante um temporal, diversos peixes foram parar em meio a uma avenida após um córrego transbordar. O episódio aconteceu no último sábado (13), em Ribeirão Preto (São Paulo). Alguns animais acabaram morrendo.

O córrego Retiro Saudoso transbordou com a chuva e, com as águas, os peixes foram à avenida Dr. Francisco Junqueira. Além dessa situação, ao menos 17 árvores caíram na avenida Dr. Paulo Roberto Carlucci, no distrito de Bonfim Paulista. Os ventos chegaram a 45 km/h no Aeroporto Leite Lopes.

É previsto mais chuva na região de Ribeirão Preto e Franca, devido à passagem de uma frente fria. Há risco de tempestades, raios e queda de granizo, conforme a Defesa Civil de São Paulo.