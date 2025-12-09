Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Bebê e casal de estrangeiros são encontrados mortos após carro ser arrastado por enxurrada

Estadão Conteúdo

Um casal e um bebê foram encontrados mortos nesta terça-feira, 9, em Palhoça, Santa Catarina, após os temporais que atingiram o Estado. O veículo onde eles estavam foi arrastado por uma forte enxurrada.

A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência. Segundo a corporação, a família estava a bordo de um veículo da marca Land Rover, que foi levado pela água após tentar atravessar uma estrutura de viaduto com ponte.

O bebê foi localizado em óbito na margem do rio. Ele tinha cerca de um ano. Já o casal estava dentro do carro. O veículo estava trancado, parcialmente submerso e pressionado pela correnteza. Foi necessário o apoio de um guincho para a remoção do automóvel.

O corpo das três vítimas foram encaminhados ao Instituto Geral de Perícias (IGP) para os procedimentos periciais. Documentos encontrados no carro indicam que a família era de estrangeiros, mas a nacionalidade não foi informada.

"O CBMSC (Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina) reforça a orientação para que a população não tente trafegar por áreas alagadas. A travessia de vias inundadas representa risco extremo, podendo colocar vidas em perigo", informou a corporação em nota.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

PALHOÇA/TEMPORAL/ENXURRADA/MORTE/CASAL/BEBÊ/ESTRANGEIROS
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda