Bebê e casal de estrangeiros são encontrados mortos após carro ser arrastado por enxurrada

Um casal e um bebê foram encontrados mortos nesta terça-feira, 9, em Palhoça, Santa Catarina, após os temporais que atingiram o Estado. O veículo onde eles estavam foi arrastado por uma forte enxurrada.

A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência. Segundo a corporação, a família estava a bordo de um veículo da marca Land Rover, que foi levado pela água após tentar atravessar uma estrutura de viaduto com ponte.

O bebê foi localizado em óbito na margem do rio. Ele tinha cerca de um ano. Já o casal estava dentro do carro. O veículo estava trancado, parcialmente submerso e pressionado pela correnteza. Foi necessário o apoio de um guincho para a remoção do automóvel.

O corpo das três vítimas foram encaminhados ao Instituto Geral de Perícias (IGP) para os procedimentos periciais. Documentos encontrados no carro indicam que a família era de estrangeiros, mas a nacionalidade não foi informada.

"O CBMSC (Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina) reforça a orientação para que a população não tente trafegar por áreas alagadas. A travessia de vias inundadas representa risco extremo, podendo colocar vidas em perigo", informou a corporação em nota.