Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Chuvas de dezembro alteram rotina e movimentação de vendedores de rua em Belém

Quando a chuva cai repentina, itens de proteção se tornam os protagonistas das bancas

Fabyo Cruz
fonte

Rodrigo Mendes, de 23 anos, trabalha há quatro anos no comércio da área central de Belém (Carmem Helena/O Liberal)

O mês de dezembro marca a chegada do período mais chuvoso do ano em Belém — e, junto com ele, mudanças significativas no dia a dia de quem faz do comércio de rua a principal fonte de renda. Vendedores ambulantes, camelôs e feirantes, que dependem da constante circulação de pedestres, já notam reflexos do clima nas vendas e reforçam as estratégias para manter o negócio funcionando mesmo com o céu fechado.

Quando a chuva cai repentina, itens de proteção se tornam os protagonistas das bancas. Guarda-chuvas, sombrinhas e até capas improvisadas para mochilas passam a ser vistos como produtos “salvadores” para quem é pego desprevenido no centro da cidade. A expectativa dos vendedores é de que, com o aumento das pancadas típicas do mês, o movimento finalmente engrene.

Há quatro anos trabalhando no comércio da área central de Belém, Rodrigo Mendes, de 23 anos, descreve que as vendas ainda não atingiram o pico esperado. “No momento, a venda pela sombrinha está mais ou menos. Não vou dizer que está devagar, mas está mais ou menos”, conta. Ele observa que o comportamento do consumidor muda de uma hora para outra: “O tempo fecha, faz aquela cara de chuva, aí o povo começa a olhar e começa a comprar”.

Rodrigo vende guarda-chuvas e sombrinhas entre R$ 20 e R$ 30 e acredita que a procura deve crescer nas próximas semanas. “Com certeza [deve melhorar], devido ao clima de chuva que possa vir. Às vezes passa o dia todo chovendo, então a procura já é maior”, afirma. Para manter as vendas, ele e outros ambulantes se organizam para não fechar em momentos de temporal. “É tudo coberto aqui, então a gente não fecha na hora da chuva. Se fechar, se esconder, a gente não vai conseguir vender”, declarou.

Cautela com o movimento

A poucos metros dali, próximo à avenida Presidente Vargas, a vendedora Cristiane Mello, de 48 anos, também se adiantou à temporada. Ela trabalha com guarda-chuvas durante o ano inteiro, mas ampliou o estoque e o leque de opções. O objetivo é atrair desde quem busca modelos básicos até quem prefere versões coloridas ou com detalhes diferenciados. Mesmo assim, o movimento ainda é tímido. “Ainda está devagar. Está lenta ainda. Estamos esperando cair a chuva aí pra melhorar”, diz.

image A vendedora Cristiane Mello, de 48 anos, trabalha próximo à avenida Presidente Vargas, em Belém (Carmem Helena/O Liberal)

Na banca, há produtos entre R$ 10 e R$ 20 — valores que podem mudar a qualquer momento. Segundo Cristiane, quando a chuva aperta, os fornecedores repassam em alta, e os vendedores precisam acompanhar os ajustes. “Quando começar a chuva, eu creio que vai aumentar, porque todo ano aumenta. Eles aumentam lá e a gente tem que aumentar aqui”, contou.

Ela também adapta a oferta ao que o cliente precisa no instante da compra. Capas de chuva, apesar da utilidade, costumam ter saída menor. “Capa não sai muito. O preço acaba sendo até mais caro. Então é melhor disponibilizar aquilo que o freguês vai querer logo”, explica. Para seguir atendendo mesmo em meio a enxurradas, Cristiane conta com o próprio guarda-chuva e com o abrigo improvisado da banca: “A gente já usa [o guarda-chuva] e fica embaixo do banco aqui. Aí não molha. Procuro uma localização que possa me proteger”.

Embora apareçam com menos frequência, os pedidos por capas plásticas para mochilas e materiais que improvisam a proteção de motos também entram na lista de soluções rápidas dos vendedores — especialmente em áreas com forte presença de entregadores, mais expostos aos temporais.

Com a tendência de intensificação das chuvas ao longo de dezembro, os trabalhadores das ruas seguem na expectativa de que o período, apesar dos desafios, ajude a impulsionar o faturamento. Enquanto isso, permanecem atentos ao céu: basta uma nuvem escura se aproximar para que o comércio ganhe novo ritmo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

chuvas

vendedores

guarda-chuvas
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Feirão automotivo

Belém recebe Mega Auto Feirão com mais de 300 veículos e condições especiais

Evento no Porto Futuro ocorre de 11 a 14 de dezembro, com entrada zero, primeira parcela após o Carnaval e financiamento facilitado

10.12.25 12h17

CELEBRAÇÃO

Vigilância e fé marcam celebração do Primeiro Domingo do Advento na sede do Grupo Liberal

Padre Cláudio Pighin conduziu a cerimônia, destacando a mensagem do Evangelho e a importância de aplicar os ensinamentos de Cristo na vida cotidiana

30.11.25 12h30

Polêmica

Após críticar Belém, chanceler alemão gera polêmica com declaração sobre Angola

Friedrich Merz esteve em Luanda para participar da cúpula entre a União Europeia e a União Africana

26.11.25 11h41

BELÉM

Grupo Liberal promove corte de cabelo para homens em atividade alusiva ao Novembro Azul

Na terça (25/11), o mesmo serviço acontecerá para os profissionais da TV Liberal

24.11.25 15h52

MAIS LIDAS EM BELÉM

BELÉM

Círio 2022: praticantes de religião de matriz africana fazem homenagem a Nossa Senhora de Nazaré

A homenagem ocorreu em Ananindeua, durante o traslado da imagem peregrina

07.10.22 12h57

PREVENÇÃO

Revisão no carro: confira os itens que devem ser checados antes de viajar no fim de ano

A revisão completa deve ser feita a cada seis meses ou a cada 5.000 km rodados

12.12.25 8h00

NATAL

Especial de Natal será realizado pela primeira vez em Belém

A programação inédita leva cortejo natalino, coral, Balada Kids, chegada do Papai Noel e uma árvore de 32 metros ao Parque Linear da Doca

12.12.25 18h41

PROGRAMAÇÃO

Quando o Parque da Cidade vai fechar? Veja até quando o espaço ficará aberto ao público

Espaço será fechado ao público para a preparação da COP 30, que acontece em novembro de 2025 em Belém. Entenda o motivo e saiba quando o parque deve reabrir

24.07.25 0h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda