Jornalista da Globo é ‘atacado’ por cachorro ao vivo; vídeo

Poderia ser mais uma entrada ao vivo, tranquila, na vida do repórter Marco Matos, da RBS, afiliada da Globo no Rio Grande do Sul (RS). Mas um cachorro o 'atacou' querendo brincar, nesta terça-feira (17), durante transmissão no jornal do almoço. A cena divertiu não só o jornalista, mais também a apresentadora Daniela Ungaretti.

Entre tentativas de passar a informação, o jornalista 'negociou' com o animal. “Rapaz, deixa a luva na minha mão! Deixa o tio brincar, falar as coisinhas!”. O repórter estava em uma pousada, em Cambará do Sul, com criação de ovelhas. Os cachorros presentes são da raça maremano e trabalham como guardiães do rebanho. Assista ao vídeo:

A interação divertida dos dois repercutiu nas redes sociais. Veja: