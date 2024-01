Assessoria de Ana Hickmann nega romance com ex-colega de programa Edu Guedes

Ana Hickmann negou relacionamento com o chef de cozinha Edu Guedes. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa da loira após os dois serem vistos no mesmo resort no final do ano.

"Não tem namoro, é mentira. O que pode ter levado ao surgimento dessa informação é o fato deles terem se encontrado no final do ano no mesmo resort. Mas os dois estavam lá com suas famílias, foi uma coincidência", declarou uma representante da apresentadora, ao jornalista Ricardo Feltrin.

Ana postou fotos com a família no resort em Atibaia, município de São Paulo. Em uma das fotos ela posou ao lado da irmã, Fernanda Hickmann. Edu também estava no mesmo local no mesmo período, o que levou a especulações.

Ana e Edu trabalharam juntos no programa "Hoje em Dia", da TV Record. O chef deixou a atração e apenas Hickmann permanece. Atualmente Guedes apresenta o "The Chef", na Band.

Edu Guedes foi casado de 2004 a 2007 com a apresentadora Eliana. Em 2008 casou-se pela segunda vez com a empresária Daniela Zurita com quem tem Maria Eduarda, 11. Após quatro anos de casamento, eles se divorciaram em 2012. Em 2022, Guedes estava namorando Jaque Ciocci, bailarina do Faustão na Band.

Ana Hickmann, 42, casou com o empresário Alexandre Correa quanto tinha 16. Em novembro do ano passado, os dois tiveram uma separação conturbada com Ana acusando o ex-marido de agressão corporal e violência doméstica. Os dois agora travam uma batalha judicial sobre empresas, dívidas e a guarda do filho.