MC Cabelinho e Bella Campos são criticados na web após se disfarçarem para ir ao cinema

Bella Campos e MC Cabelinho são um dos casais mais adorados na internet atualmente. Contracenando juntos em 'Vai na Fé', novelas das oito da Globo, o casal decidiu aproveitar a folga das gravações para passear e ir ao cinema. Na ocasião, ambos decidiram se disfarçar para não serem reconhecidos pelos fãs, o que gerou críticas na internet.

Em seu perfil no Instagram, a atriz Bella Campos compartilhou o momento descontraído com o noivo e mostrou o look que vestiam para o disfarce: moletom, meia, chinelo e óculos de sol. Entretanto, a atitude do casal não foi bem vista por alguns internautas, que criticaram a decisão de se 'esconderem' dos fãs.

Alguns ainda afirmaram nem precisarem de disfarce. “Aí na internet falam que amam os fãs”, criticou um perfil. “Ué gente, não queria ser reconhecida e postou nos Stories como estava indo” Que loucura é essa?”, disse outro.

Por outro lado, os fãs do casal entenderam a situação, e o fato de precisarem de privacidade. “Eles merecem poder fazer um rolê ‘normal’ sem serem incomodados”, escreveu uma internauta. "Super entendo eles quererem um momento só para eles", defendeu outro.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)