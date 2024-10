Após negarem romance, Flávia Saraiva e MC Cabelinho são vistos juntos em passeio; fotos

Depois de negarem qualquer tipo de relacionamento amoroso, MC Cabelinho, de 28 anos, e Flávia Saraiva, de 25 anos, foram vistos mais uma vez juntos. Os dois estavam em um shopping no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (14), cercados por seguranças.

MC Cabelinho foi a cinema com ginasta Flávia Saraiva (Fotos: Edson Douglas/AgNews)

Desde outubro, o bafafá de um affair entre eles tem ocorrido nas redes sociais.

Após a publicação de aniversário do MC para a ginasta no dia 30 de setembro, os dois foram flagrados juntos em clima de romance em praia carioca e até mensagem de “Volta logo amor, estou com saudade!”, a medalhista olímpica recebeu do artista durante transmissão ao vivo no Instagram.