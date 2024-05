Jornal diz que Kate Middleton estaria 'irreconhecível' após perder 15 kg

Kate Middleton se afastou dos deveres públicos na monarquia britânica desde que anunciou estar com um câncer e ter iniciado o tratamento. A sua última aparição foi no vídeo em que revelou o diagnóstico da doença, divulgado em março.

Porém, o jornal espanhol El Nacional trouxe informações de que a princesa de Gales estaria “irreconhecível”.

A publicação informou que Kate teria “perdido 15 quilos” em razão do tratamento contra a doença. Inclusive, ela tem deixado os integrantes da família real preocupados com a perda de peso, pois já tinha o corpo magro antes de ser diagnosticada com câncer.

O El Nacional salientou, no entanto, que “o tratamento ocorre dentro da normalidade”.

Vale lembrar que o jornal espanhol foi o responsável por noticiar que a princesa de Gales resolveu não usar peruca enquanto enfrenta as etapas do tratamento contra o câncer. A família real chegou a pedir que Kate adotasse os acessórios capilares durante a terapêutica, entretanto, a futura rainha consorte do Reino Unido teria contrariado a ordem por preferir “enfrentar a realidade”.

“A sua recusa em usar peruca reflete a sua autenticidade e o seu desejo de ser honesta sobre a sua luta contra o câncer, mesmo quando isso significa mostrar os sinais visíveis do seu tratamento”, escreveu o jornal espanhol em um artigo. Conforme o El Nacional, a escolha de Kate Middleton em não utilizar o acessório teria impactado positivamente admiradores ao saberem de sua decisão.

Recentemente, o marido de Kate Middleton, o príncipe William, afirmou que a esposa “está bem”.