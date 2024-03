Médium britânico já previu acontecimentos 'assustadores' com Kate Middleton e Rei Charles III

Conhecido como “Novo Nostradamus”, o médium britânico Craig Hamilton-Parker, de 68 anos, havia previsto a morte da Rainha Elizabeth II em 2022, a pandemia do coronavírus e acontecimentos “assustadores” sobre a Princesa de Gales, Kate Middleton, e problemas de saúde do monarca Rei Charles III.

Em entrevista ao jornal "Metro Britânico", no início do ano passado, o vidente previu “incidentes” no primeiro ano de reinado de Charles III. “Ele admitirá no fim do ano uma depressão após o auge da coroação”, ressaltou.

“Eu o vejo como um Rei reformador fazendo isso não apenas para atrair o povo britânico, mas com uma missão mundial em mente, mantendo a Austrália a bordo, por exemplo”, completou ele.

Já para Kate Middleton, Craig afirmou a realização de um ato “espontâneo, mas tocante” da Princesa de Gales. De acordo com ele, a ação ainda colocará a vida da futura rainha consorte em risco. Por conta desse episódio, a mãe de George, Charlotte e Louis seria “vista como a nova estrela da Família Real”.

VEJA MAIS

A Dinastia Windsor também sofrerá algo trágico, como o diagnóstico de doença de alguma das crianças. Atualmente, o clã conta com 12 crianças, incluindo os três filhos dos príncipes de Gales, William e Kate. A mais velha da trupe infantil é Savannah Phillips, com 12 anos, neta da princesa Anne.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)