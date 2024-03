Rei Charles III morreu? Veja o pronunciamento do Palácio de Buckingham sobre o monarca

Nesta segunda-feira (18), o suposto falecimento do Rei Charles III foi um dos assuntos mais comentados mundialmente diante das especulações do "sumiço" da Princesa de Gales, Kate Middleton, desde o ano passado. De acordo com o Palácio de Buckingham, em nota a um correspondente da agência russa "Tass", o monarca britânico “continua a cumprir com suas funções privadas e oficiais” desde o diagnóstico de câncer, anunciado em fevereiro deste ano. "Temos o prazer de confirmar que o Rei continua com negócios oficiais e privados", diz o comunicado.

Ainda segundo a imprensa britânica, as notícias falsas sobre o suposto falecimento do monarca teriam iniciado na mídia russa. Pela manhã de hoje (18), os rumores ganharam ainda mais força com a informação de que a BBC estaria se preparando para um "grande anúncio" sobre a família real.

Nas redes sociais, internautas começaram a cogitar as possibilidades e teorias da conspiração. Entre as mais debatidas, está a revelação do paradeiro de Kate Middleton, após a cirurgia abdominal, ou uma atualização sobre a batalha de Charles contra o câncer. Em fevereiro deste ano, Rei Charles III enfrentou uma cirurgia na próstata e, posteriormente, foi diagnosticado com câncer, sem revelar o local do tumor. Desde então, ele reduziu alguns dos seus compromissos públicos e têm sido alvo de teorias da conspiração sobre o futuro da Família Real Britânica.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)