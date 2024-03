Kate Middleton é avistada após ficar mais de 2 meses "sumida"

Após ficar por mais de dois meses sem se mostrar em público, Kate Middleton foi flagrada por fotógrafos em um carro, no banco do passageiro, perto do Castelo de Windsor.

VEJA MAIS:

Nas fotos, a princesa apareceu usando uma blusa de gola alta e óculos escuros. Na ocasião, ela estava na companhia da mãe, Carole Middleton, que dirigia o carro.

A última aparição de Kate havia ocorrido no Natal, em Sandringham. Na data, ela caminhou com a família real na propriedade, que é utilizada como uma das casas de campo da realeza.

Kate passou por uma cirurgia no abdome no dia 16 de janeiro e o motivo nunca foi revelado pelo Palácio de Kensington. Apesar disso, foi informado na época que o procedimento foi planejado e que não se trata de um câncer.

Devido a cirurgia, o Palácio chegou a afirmar que ela ficaria ausente das funções como princesa até a Páscoa. "A princesa de Gales aprecia o interesse que esse comunicado gerará. Ela espera que o público entenda seu desejo de manter o máximo de normalidade possível para seus filhos e seu desejo de que suas informações médicas pessoais continuem privadas", foi dito no comunicado.

Mesmo assim, a ausência de Kate gerou burburinho e especulações, principalmente nas redes sociais. Diante da situação, Kensington voltou a se pronunciar em uma nova nota divulgada recentemente.

Ainda assim, o "sumiço" da princesa gerou especulações nas redes sociais e obrigou o Palácio a divulgar um novo comunicado na última semana

"O Palácio de Kensington deixou claro, em janeiro, qual seria a cronologia da recuperação da princesa e que só divulgaria atualizações significativas. Essa diretriz se mantém", disse um porta-voz, que acrescentou que Kate "está bem”.