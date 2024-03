Vídeo de Kate Middleton tem uso de Inteligência Artificial, aponta web; confira

O nome de Kate Middleton voltou a circular nas redes sociais nesta segunda-feira (25). Após a família real publicar o vídeo oficial do pronunciamento, no qual a princesa fala sobre o diagnóstico de câncer, alguns usuários das redes sociais, especialmente no X, expressaram dúvidas sobre a autenticidade da filmagem.

Trechos do material estão sendo apontados como algo gerado por inteligência artificial. Em um momento específico do pronunciamento, os internautas apontam que o anel que está na mão da princesa desaparece e depois voltar ao local original. Veja!

Em outro trecho, do mesmo vídeo, os usuários do X levantaram outra questão: a falta de movimento no fundo. Nos comentários, algumas pessoas criaram teorias sobre a suposta morte de Kate. Já em outras publicações, internautas apontam o uso de IA para não mostrar a princesa debilitada por conta das sessões de quimioterapia.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)

VEJA MAIS