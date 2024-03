Kate Middleton é vista em público fazendo compras ao lado de Príncipe William

Após especulações do que poderia ter ocorrido com a princesa de Gales, Kate Middleton, já que a mesma não era vista ao vivo há um tempo, eis que a alteza e Príncipe William foram vistos saindo de um comércio no último sábado (16). Essa é a primeira imagem real, sem alterações, de Kate desde o anúncio da cirurgia no abdômen.

As imagens de Kate foram divulgadas pelo tabloide americano TMZ. Nelas, Middleton parece estar bem de saúde, caminhando sorridente e conversando com o marido enquanto saia de uma loja.

No registro, Kate usava roupas esportivas pretas com detalhes rosa, enquanto carregava sacolas nas mãos. A reportagem chegou a investigar o conteúdo e concluiu que "não há dúvidas que foi filmado no sábado, bem perto da casa do Príncipe e Princesa de Gales, em Windsor".

VEJA MAIS