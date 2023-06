Preta Gil não atende fãs após show em São Paulo por orientação médica, entenda

A cantora Preta Gil, 48 anos, fez um show com a família no Festival Turá, em São Paulo, no final de semana e utilizou o seu Instagram na madrugada de ontem, 26, para explicar ao público a razão de não atender aos fãs. Preta explicou que os médicos pediram para que ela se preservar, pois estava fanha. A cantora está em tratamento contra um câncer no intestino.

"São Paulo, que show foi esse? Queria falar para todos os meus amigos e fãs que eu não pude receber ninguém depois do show. Acho que vocês perceberam que eu estou meio fanha. Os médicos me pediram muito para me preservar o máximo possível para poder conseguir fazer os shows do final de semana que vem em Salvador", comunicou Preta.

"Estou sendo bem obediente e sei que vocês vão entender de eu não ter abraçado e beijado. A energia que recebi de vocês, do palco, foi uma coisa emocionante. Não só para mim, como para a família toda", completou.

Aproveitando o pós show, Preta também celebrou o aniversário do pai, Giberto Gil, que completou 81 anos do pai. Gil aparece assoprando a velinha do bolo nos bastidores. "Parabéns agora, meia noite, depois de um showzaço em São Paulo! Viva meu pai, meu rei, meu amor! 81 anos!", escreveu na legenda.

