Ex-marido de Preta Gil, Rodrigo Godoy, sobre perfil no OnlyFans: 'Não vai ter nada explícito'

Após a separação polêmica com Preta Gil, o ex-marido da cantora, Rodrigo Godoy, abriu no dia 24 de junho um perfil no OnlyFans, plataforma geralmente utilizada para publicação de conteúdo adulto. "Começando com um TBT para avisar que eu cheguei" escreveu no anúncio da nova era. No perfil para maiores, ele cobra cerca de R$ 48,52 pela assinatura mensal de seus conteúdos, e R$ 121,30 por três meses de acesso.

Recentemente, ele fez sua primeira publicação na plataforma, mas acabou não agradando muitos assinantes, já que quebrou a expectativa de muitos que o fizeram faturar R$ 4.350 com o post. "Só isso?" questionou um.

Com isso, o jogador de basquete e personal trainer explicou que, apesar do que muitos pensam sobre os conteúdos compartilhados na plataforma por outras pessoas, em seu perfil "não vai ter nada explícito".

Por meio dos Stories do Instagram, Godoy disse estar voltando da academia e resolveu contar sobre os planos de conteúdo para a plataforma:

"Aproveito para falar aqui da minha parceria com o OnlyFans aí que é uma parada com o intuito de trazer uns conteúdos fora dos conteúdos que vocês estão achando”, iniciou o personal trainer.

“O OnlyFans não é só plataforma para fazer put*ria, para fazer nudes, para coisas eróticas, sensuais e tudo mais. Faz quem quer, acho tudo ótimo, tudo certo, mas lá dentro tem muitas coisas além disso. Não estou dizendo que o meu vai ser uma coisa ‘quadrada’, um aplicativo de treino e tudo mais, mas tudo que eu postar lá, vai ter um link com relação a treino, dieta essas coisas", explicou o ex-marido de Preta Gil.

Apesar de não publicar conteúdo explícito, Godoy assegurou que não aparecerá somente cheio de roupas cobrindo o corpo. "Isso não significa que vou tá lá igual uma múmia só com um olho de fora também. É isso, não vai ser nada ‘quadrado’, mas também não vai ter nada explícito igual todo mundo pensou não sei por onde, mas pensou", disse o jogador de basquete.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)