Ex-marido de Preta Gil, Rodrigo Godoy, decepciona em 1º vídeo na plataforma adulta: 'Só isso'?

Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil, publicou seu primeiro vídeo, após criar uma conta em uma plataforma de conteúdo adulto. No entanto, os assinantes que esperavam mais do que uma barriga de fora, ficaram decepcionados e reclamaram: "só isso?", era o comentário geral. Apesar das reclamações, o produtor de conteúdo faturou R$ 4.350 na primeira venda na plataforma.

Em seu Instagram oficial, Godoy tem divulgado o link para a sua conta "adulta", mas logo no primeiro vídeo escolhido, custando R$ 50,00, ele aparece apenas sem camisa. “50 reais pra isso?”, disse um usuário. “Cadê as fotos quentes?”, arguiu outro. Mesmo com críticas, algumas pessoas gostaram do vídeo e se disseram ansiosas pelos próximos conteúdos.

Para quem gastou R$50,00 para vê-lo sem camisa na plataforma de conteúdo adulto, pode ser frustrante, já que ontem, 2, ele foi flagrado sem camisa na Barra da Tijuca enquanto pedalava e as fotos circulam pela internet. (Reprodução / Fabrício Pioyani/ AgNews)

