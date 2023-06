Preta Gil fala pela primeira vez sobre a traição do ex-marido, Rodrigo Godoy: 'Dentro da minha casa'

A cantora Preta Gil usou seu stories do Instagram, na madrugada de hoje, 29, para confirmar que foi traída. Pela primeira fez ela falou sobre o fato que ocorreu dentro da sua casa. Entre as reflexões, ela destacou que o seu sexto sentido falava algo, mas ela preferiu focar na sororidade, esquecendo o que sua intuição dizia.

“Sim, eu coloquei uma pessoa para trabalhar dentro da minha casa, que com sua dissimulação e mau-caratismo, fez o que fez. E olha que teve gente que me alertou e eu ainda disse que ela estava louca. A moral da história é: se tivesse seguido minha intuição, eles não teriam me ferido tanto”, desabafou Preta Gil.

A cantora disse que está realizando tratamento psicológico desde que descobriu que foi traída. Mesmo sem citar nomes, Preta fala sobre os acontecimentos.

“Sim, ainda estou em estado de choque e extremamente abalada. Sim, eu faço um trabalho diário com terapeutas, psiquiatra, psicanálise, família, amigos e espiritualidade pra superar tudo isso que estou passando junto com um tratamento oncológico, mas têm horas que não consigo”, lamentou.

Preta contratou a estilista Ingrid Lima para trabalhar com ela de forma pontou, mas com o tempo ela se tornou fixa. Elas trabalharam juntos por cerca de três anos, até agosto de 2022. Um vídeo começou a circular na web em abril deste ano, quando a profissional foi flagrada trocando carinho com Rodrigo Godoy, em um aeroporto. As imagens fazem referência a volta do casal de uma viagem ao Uruguai, no fim de março. Depois da divulgação do vídeo, Preta se pronunciou nas redes sociais e falou sobre o fim da união de sete anos.

A cantora faz atualmente um tratamento contra um câncer no intestino desde janeiro de 2023.