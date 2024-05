Dorama: 3 K-dramas para quem gostou de ‘Rainha das Lágrimas’

O dorama “Rainha das Lágrimas” está entre as produções mais assistidas da Netflix Brasil. Estrelado por Kim Soo-hyun, Kim Ji-won e Park Sung-hoon, o K-drama acompanha Hae-in e Hyun-woo durante uma crise no casamento, onde o amor passa a florescer novamente. Confira três doramas sul-coreanos para quem gostou de “Rainha das Lágrimas”.

K-drama “Sorriso Real”

Sinopse: Goo Won (Lee Jun-ho) é herdeiro de uma grande rede de hotéis de luxo do The King Group. A vida do jovem muda quando ele precisa, de forma inesperada, disputar pela herança. Mas outra coisa também mexe com Goo Won: o sorriso de Cheon Sa-rang (Yoon-a), que o irrita.

Classificação: 12 anos

Episódios: 16

Onde assistir: Netflix

K-drama “Médicos em Colapso”

Sinopse: O aclamado cirurgião plástico Jung-woo (Park Hyung-sik) sofre com uma crise após um misterioso erro médico lhe causar problemas. Quando muda de apartamento, ele reencontra Ha-neul (Park Shin-hye), antiga colega de classe e rival. Ambos com problemas, Jung-woo e Ha-neul se ajudam e notam um novo sentimento surgir.

Classificação: 12 anos

Episódios: 16

Onde assistir: Netflix

K-drama “Tudo Bem Não Ser Normal”

Sinopse: Moon Kang Tae (Soo-hyun Kim) trabalha como agente comunitário de saúde em uma ala psiquiátrica. Por outro lado, Go Moon Young (Ye-ji Seo) é uma escritora de livros infantis de sucesso e tem transtorno de personalidade antissocial. Ele não tem tempo para o amor e ela nunca conheceu esse sentimento. Após um encontro, Moon Kang Tae e Go Moon Young passam a curar as feridas um do outro.

Classificação: 12 anos

Episódios: 16

Onde assistir: Netflix

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)